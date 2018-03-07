Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Чечне

В Сети появилось видео, на котором запечатлен упавший в Чечне вертолет Ми-8.

На записи видно, как дымятся обломки воздушной машины. Крушение произошло в высокогорном районе республике, недалеко от населенного пункта Хангихой Итум-Калинского района.

По последним данным, из-за сложных погодных условий Ми-8 врезался в скалу, после чего рухнулся на землю. Эту версию подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

- В Чечне потерпел аварию вертолет погрануправления. Это произошло высоко в горах Итам-Калинского района. По предварительным данным, есть погибшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Принимаются исчерпывающие меры по проведению поисково-спасательной операции, - написал он в Twitter.

По неофициальным данным, на месте крушения спасатели обнаружили двоих пострадавших и тела троих погибших. Раненых с тяжелыми травмами госпитализировали.