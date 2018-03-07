При крушении Ми-8 в Чечне выжили два человека

При крушении вертолета Ми-8 в Чечне выжили два человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за того, что воздушное судно коснулось земли лопастями.

- Скорее всего, по каким-то причинам пилот слишком низко опустился и задел землю винтом. От этого он сразу же потерял управление, и машина рухнула, - пояснили "РГ" в экстренных службах региона.

Официально о погибших и пострадавших пока ни одно ведомство не сообщило. Между тем источник в минздраве республики заявил, что на месте крушения спасатели уже обнаружили двоих пострадавших и тела троих погибших. Раненых с тяжелыми травмами уже госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в разбившемся на границе с Грузией в Итум-Калинском районе Чечни Ми-8 находилось восемь человек.

Справка "РГ"

Ми-8 - советский и российский вертолет, один из самых массовых в истории авиастроения. Его используют в нескольких десятках стран мира, поэтому с ними связаны частые происшествия. Так, с начала года только в России произошло два инцидента, связанных с этой машиной. 25 февраля в Красноярском крае вертолет Ми-8 с пятью членами экипажа на борту совершил жесткую посадку, а 14 числа того же месяца в Томской области разбился и загорелся другой Ми-8.