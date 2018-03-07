"Дух огня" покажет фестивальные фильмы в Москве и Екатеринбурге

Кинофестиваль, назвавший в Ханты-Мансийске лучших дебютантов международного и российского конкурсов, представит программу "Эхо Духа огня" сразу в двух городах. В Екатеринбурге его фильмы можно увидеть в Ельцин-центре, в Москве все самое интересное покажут в Центре документального кино.

Впервые есть возможность увидеть на большом экране новую работу великого артиста Жана-Пьера Лео, играющего самого себя в фильме Нобухиро Сува "Этой ночью лев спит". А также встретиться с членом жюри, кинорежиссером Пьером Леоном. Фестиваль "Дух огня" отмечает 30-летие его дебютного фильма "Две серьезные дамы". И, конечно, посмотреть работы лауреатов 16-го "Духа огня".

"Свой первый полный метр "Сара играет оборотня" я снимала в маленьком городке франкоязычной части Швейцарии, где родилась и выросла, а теперь я впервые приехала в такую огромную Россию, сначала в Сибирь, теперь в Москву", - радуется Катарина Вюсс, счастливая обладательница "Золотой тайги" - главного приза "Духа огня".

Катарина Вюсс по первому образованию философ, мастерству режиссера она обучалась в Берлинской академии кино и телевидения. Героиня ее фильма 17-летняя Сара (сильная роль молодой актрисы Лоан Бальтазар) не находит контакта ни с семьей, в которой у каждого свой странный характер, ни с одноклассниками, ни в театральной студии, где пытается найти отдушину для своей артистичной натуры и навязчивого стремления жить в воображаемом мире.

Молодому режиссеру удались поиски новой драматичной визуальности. Замкнутость Сары, дисконтакт с миром, зацикленность на себе, эгоцентричность, захлестывающие ее внутренние страдания переданы не только актерской игрой, но и необычным, квадратным кадром. Героиня все время в центре экрана, а остальные - словно на периферии ее сознания и восприятия, она пытается и не может вырваться из плена собственных переживаний.

Тема семейных отношений, в которых так непросто бывает искать и находить пути к взаимопониманию, высветилась во многих фильмах международной программы. "Серебряная тайга" досталась южнокорейскому фильму "Первый этап". Режиссер Ким Дэхван внимательно и тонко исследует отношения молодой пары. Он - учитель в художественной школе, она работает на телевидении, вместе они уже шесть лет, но свадьбу откладывают. Продюсер фильма рассказала, что в Южной Корее законный брак приветствуется и поощряется в любом возрасте, однако в официальное супружество пары чаще всего вступают, когда им уже за 30. А совместное проживание в гражданском браке обществом не одобряется.

Когда герои фильма узнают, что скоро у них появится ребенок, они решают отправиться в поездку к родителям, чтобы обрадовать их своим наконец-то принятым решением стать мужем и женой. Незатейливая внешне история разыграна так тонко, наблюдательно и человечно, что вызывает понимание, сопереживание и серьезный интерес к быту и нравам людей из незнакомой страны даже у зрителей на другом конце света.

Хотя конкурсы "Духа огня" и приучили за шестнадцать лет публику Ханты-Мансийска интересоваться фестивальными кинолентами и внимательно смотреть не самое зрелищное и чаще всего совсем не развлекательное кино, но публика с благодарностью откликается, прежде всего, на понятные человеческие истории. Поэтому неудивительно, что безусловным лидером российского конкурса по оценкам зрителей стал дебют Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", уже прошедший на фестивалях в Выборге и Екатеринбурге. Высокий класс актерской игры в этом фильме оценили и профессионалы. Актерское жюри под председательством Сергея Гармаша присудило приз имени Александра Абдулова виртуозному дуэту Евгения Ткачука и Алексея Серебрякова.

Лучшим среди российских фильмов-дебютов, по мнению триумвирата режиссеров, который составили Валерий Тодоровский, Петр Буслов и Андрей Сильвестров, стал "Иванов" Дмитрия Фальковича. Этот фильм - настоящее открытие "Духа огня". Снят он несколько лет назад, но на фестивальный экран попал впервые.

Режиссер и актер Дмитрий Фалькович, сыгравший Иванова, вообще-то бизнесмен, кино - его хобби. Обычно, когда люди бизнеса вдруг кидаются в искусство, становятся режиссерами и актерами, ничего хорошего ждать не приходится. Тут другой случай. Фильм сделан на редкость профессионально, умело, талантливо. Типичный бизнесмен Иванов, представитель "среднего класса", загрустил от монотонного, удручающего пейзажа своей жизни и деятельности, в которую периодически вмешиваются следователи и хмурая обыденность. Он пробует начать все сначала в другой стране. Но переменить судьбу и даже просто сохранить жизнь ему не удается.

"Иванов" отлично снят (оператор Жорж Лешаптуа). В нем с убедительной точностью играют непрофессионалы, персонажи разговаривают без привычного пафоса и фальши, плюс в этом кино есть немалая доля абсурдистского юмора, укорененного в нашей жизни. Все это делает дебют Дмитрия Фальковича незаурядным явлением. Итог - "Иванов" получил Главный приз российского конкурса "Цветы таежной надежды".