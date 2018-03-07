Российский посол обвинил конгресс США в русофобии

Конструктивный настрой, который нынешняя администрация США периодически демонстрирует по отношению к России, пока так и не трансформировался в конкретные дела. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Politico.

По словам Антонова, в США ему был оказан "совершенно теплый и дружеский прием". Однако "конструктивный настрой ... американских коллег не преобразуется из слов в практические дела", - отметил глава российской дипмиссии. Причина этого, по мнению Антонова, в том, что "конгрессом (США), одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум".

"Реальность показывает, что ведущие американские СМИ практически не используют оригинальные российские источники информации. Мы пытаемся восполнить этот пробел", - подчеркнул Антонов, рассказав о планах выступить с несколькими речами в Вашингтоне. Однако, как считает российский дипломат, наиболее живой отклик его выступления находят среди публики, проживающей за пределами американской столицы. "Чем дальше от Вашингтона, тем меньше предубеждения в отношении России", - заявил Антонов.