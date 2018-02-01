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Рубрика: Власть

МИД РФ упрекнул Пентагон в русофобских настроениях

В шумихе вокруг сопровождения российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем МИД РФ усмотрел "стремление разжечь русофобские настроения в СМИ и обвинить Россию в агрессивных действиях". Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг, 1 февраля, на сайте МИД.

В МИД напомнили, что с 1972 года между странами действует Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. И российская сторона уже не раз предлагала партнерам из США уточнить положения этого договора, чтобы, в частности, согласовать минимально разрешенные дистанции сближения военных самолетов. "Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога", - рассказали в МИД и призвали представителей Пентагона и госдепа "приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров".

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Напомним, 29 января Минобороны отчиталось об успешном перехвате самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США над Черным морем. Как подчеркнули в ведомстве, истребитель сопровождал американский самолет, "не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности". Однако Пентагон упрекнул российских летчиков в выполнении небезопасного маневра на очень близком расстоянии.

В четверг представители военного ведомства были вынуждены еще раз прокомментировать инцидент. "Российские самолеты и впредь будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства России. Если же для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, то, по их словам, американской стороне рекомендуется в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить", - заявили в Минобороны.

Почему самолеты-разведчики США постоянно появляются у границ РФ

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