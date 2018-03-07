Швейцарские счета и золото Грудинина добавят к сведениям о кандидате

Центризбирком проинформирует избирателей о незадекларированных швейцарских счетах кандидата от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина, на которых на декабрь прошлого года было около 1 млн долларов, в том числе 5 кг золота. Сведения в виде вкладыша добавят к информационному плакату, который размещается на избирательных участках. Для рассмотрения вопроса о снятии кандидата с выборов пока оснований нет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании Центризбиркома в среду с сообщением по вопросу о швейцарских счетах Павла Грудинина выступил зампред комиссии Николай Булаев. Прежде всего он подчеркнул, что все кандидаты в президенты проверяются одинаково.

"Все кандидаты проверяются по одной и той же схеме, около 800 кредитных организаций по стране дают нам информацию о том, действительно ли достоверные данные дал кандидат о себе, о своих счетах, вкладах, имуществе. Всю эту информацию мы получаем и анализируем", - рассказал Булаев.

Далее информация о кандидате размещается на информационном плакате, который будет висеть на всех избирательных участках. Если часть финансовой информации, поступившей от кандидата, не соответствует действительности, то в плакате делаются соответствующие дополнения от ЦИК. Булаев напомнил, что в уже напечатанных плакатах есть указания на недостоверность части информации о финансовом состоянии четырех кандидатов из восьми - это Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Борис Титов и Ксения Собчак.

По словам Булаева, наиболее сложный и длинный проверочный процесс связан с зарубежными активами кандидатов, но эту проверку ЦИК тоже делал в отношении всех кандидатов в президенты. По ее итогам в ЦИК поступила информация о наличии счетов за рубежом у трех кандидатов, но один из них полностью закрыл счет еще в 2013 году, другой кандидат на тот момент был еще не зарегистрирован и впоследствии выбыл из гонки. "Таким образом, у нас остался один кандидат, у которого такие счета за рубежом были - Павел Николаевич Грудинин", - сказал зампред Центризбиркома.

Булаев напомнил, как развивалась ситуация. 28 декабря 2017 года кандидат от КПРФ представил в ЦИК пакет документов, где "ни о каких зарубежных активах слова не было". 8 января 2018 года Грудинин представил в ЦИК новые данные, где уже "были указаны пять зарубежных счетов, которые находились на тот момент в банках Австрии", а также информацию о 600 акциях.

При этом кандидат сообщил ЦИКу, что все эти счета закрыты. "Он написал - не владею, не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами", - рассказал Булаев. В данном случае ведомству приходится верить кандидату на слово, поскольку документов, подтверждающих закрытие им счетов в иностранных банках, в ЦИК не получили до сих пор, несмотря на обещание их предоставить.

Для проверки сведений ЦИК направил запрос в Федеральную налоговую службу и получил ответ о том, что дополнительно к указанным счетам в Австрии у кандидата есть еще два счета в Швейцарии. И хотя эти счета у кандидата были открыты на 1 декабря 2017 года, он не представил сведения об остатках средств на них, рассказал Булаев.

Далее, по его словам, Центризбирком получил от Грудинина разъяснения на 25 страницах. "Это переписка из "Личного кабинета" между Павлом Николаевичем и инспекцией по Московской области, то бишь компьютером, который формирует ответ. Там не было ни одного подтверждения из банка, ни одной подписи, в том числе самого Грудинина", - отметил зампред ЦИК.

Поэтому ЦИК сделал еще один запрос в адрес Грудинина и в Федеральную налоговую службу. В ЦИК обязаны выяснить наличие всех денег и имущества у кандидатов в президенты и информировать об этом избирателей, пояснил Булаев.

"ФНС направила запрос в швейцарскую налоговую службу и попросила объяснить, что происходит со счетами в течение 2016-17 годов у Павла Николаевича Грудинина. За этот период было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых 6 абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 17 года", - сообщил Булаев. На этих 6 счетах на декабрь 2017 года находились средства в общей сумме 960 тысяч 917 долларов США, в том числе золото в количестве 174,5 унций (порядка 5 килограммов), а также нескольких фондов коллективных инвестиций.

Это значит, что подавая в ЦИК декларацию 28 декабря, кандидат от КПРФ представил недостоверные сведения, подчеркнул зампред ЦИК. При этом информация ФНС охватывает период до 31 декабря, тем самым ЦИК пока не обладает подтвержденной информации о том, что счета не закрыты и после 12 января, то есть после того, как было принято решение о регистрации Грудинина в качестве кандидата в президенты.

В этой связи правовых основания для рассмотрения вопроса о снятии Грудинина с выборов нет, заявили в ЦИК. "У нас есть заявление от 8 января, где Павел Николаевич (Грудинин) утверждает, что у него ничего нет за рубежом. Мы этому документу верим, но информируем избирателей о том, что в декабре 2017 года и подавая нам дополнительное уведомление о своих финансовых инструментах за рубежом кандидат был не до конца откровенен", - отметил Булаев.

"Мы эту неоткровенность сегодня поправляем и избирателей информируем, - добавил зампред ЦИК. - Дело избирателей - эту информацию принимать, у нас нет оснований не верить нашей Федеральной налоговой службе и налоговым органам Швейцарии".

Выявленную информацию об иностранных счетах Грудинина Центризбирком внесет в информационные плакаты, которые будут висеть на всех избирательных участках.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что информация, которая будет допечатана, касается 6 швейцарских счетов из 13 - именно "они были на 31 декабря не закрыты".

Глава ЦИК подчеркнула, что опубликовать эти данные по зарубежным активам Грудинина ЦИК обязан по закону, поскольку "он нас недостоверно информировал". Памфилова также сказала, что ЦИК отвергает все спекуляции, связанные с тем, что это решение якобы незаслуженно и несправедливо.

Как заметил Николай Булаев, если бы кандидат изначально все задекларировал, проблем бы не было. "Вопрос: а был бы весь этот сыр-бор, если бы Павел Грудинин в декабре или в январе задекларировал всё? Конечно, не было бы", - сказал Булаев.