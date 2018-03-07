Матч "Зенит" - "Амкар" (0:0) получился горячим. Владимир Сельдяков удалил двух игроков хозяев и одного футболиста из Перми. Правда, забыл показать тому красную карточку. Этот эпизод пришлось разбирать в Российском футбольном союзе.

В "Зените" посчитали, что этот эпизод - повод для переигровки матча. Но в протоколе игры записано, что футболист "Амкара" Николай Зайцев был удален. И на поле после того, как ему была показана вторая желтая карточка, не появлялся. В противном случае "Зенит" мог бы на что-то рассчитывать. А так жалоба была отклонена, результат оставили в силе.

После заседания в Доме футбола Владимир Сельдяков дал интервью корреспонденту "РГ".

В "Зените" делают классное видео - "Скрытая камера" снимает эпизоды в подтрибунных помещениях, когда игроки готовятся выйти на поле, знакомятся с детьми, которые их сопровождают. Вы там тоже мило с малышами здороваетесь.



Владимир Сельдяков: Футбол - зрелище и праздник для многих людей. А в Питере вообще религия. Дети - будущие болельщики. Это уже традиция - и на международные матчи, и на игры чемпионата России они выходят с игроками. У ребят есть родители, они смотрят на них с трибуны. Приходят родственники. Так что можно сказать, это и на посещаемость положительно влияет.

Судья Алексей Николаев как-то вышел на матч, держа за руки своих дочерей-двойняшек. Вы так хотите?



Владимир Сельдяков: Желание такое есть. Но у Алексея две дочки одного возраста. А у меня одной дочке 15 лет, другой - пять.

Как они после матча вас поддерживали?



Владимир Сельдяков: Не только они - все близкие поддержали. Так всегда. Спасибо им и друзьям. Дочки сказали, что меня любят. Что еще нужно?

Перед выходом на поле вы сказали командам: "С Богом!". В сложных ситуациях на поле разобрались, но в самой концовке не показали красную карточку. Выйди удаленный игрок "Амкара" на поле - была бы зацепка у "Зенита", чтобы состоялась переигровка. И тогда вся ваша работа насмарку. Это вам Бог помог?



Владимир Сельдяков: Я - верующий человек. И семья у меня верующая. Считаю так: если что-то хорошее происходит в жизни, значит живем правильно. Если плохое - значит, нам сверху подсказывают, что надо что-то изменить.

Так все-таки, почему вы после второй желтой карточки Зайцеву не показали красную?



Владимир Сельдяков: На видео видно, что сразу после этого подбежали игроки, стали спрашивать на разных языках - английском, французском. В этот момент мысль о том, что надо показать красную карточку, просто вылетела из головы.

Помощники могли вам подсказать?



Владимир Сельдяков: Все они помогли мне, включая резервного судью. Не знаю, как назвать свое состояние в эти секунды. Ступор или увлечение тем моментом. Понимал, что это вторая карточка, но просто не достал красную...

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в ироничном тоне высказался, назвав вас лучшим арбитром не только в России, но и в мире. Как думаете, что скажете другу другу, если пересечетесь в следующий раз?

Владимир Сельдяков: Очень уважаю этого человека. Прекрасно помню, какой это был великолепный игрок. Его результаты как тренера тоже показывают, что это классный специалист. Мне будет очень приятно пожать ему руку и пожелать удачи. А то, что будет с его стороны, - уже дело мистера Манчини.

Горячий момент - когда фанаты бросили на поле файер, а во вратаря "Амкара" полетели монеты.

Владимир Сельдяков: Вратарю "Амкара", действительно, было некомфортно, может, даже больно. Бывают моменты, когда вратари симулируют, что в них чем-то попали. Но Артур Нигматуллин повел себя как настоящий мужчина, спортсмен, профессионал.

Как себя повел Доменико Кришито, который принялся аплодировать вам после удаления?

Владимир Сельдяков: Не хочу себя хвалить, но, когда игроки такого уровня аплодируют, это говорит о классе судьи.

Вы представляете Балашиху. Можно сказать, что в эти дни вы - самый известный человек в этом подмосковном городе?

Владимир Сельдяков: Расскажу один случай. После возвращения из Питера зашел в торговый центр. Тут навстречу человек из службы безопасности...

Напряглись?

Владимир Сельдяков: Думал, что-то нарушил.

Обычно это чувство испытывают игроки.

Владимир Сельдяков: А этот человек спросил мою фамилию и имя. Я представился. На это он сказал: "Можно я пожму вам руку?"

Что было дальше?

Владимир Сельдяков: Пожали руки. Но беседы не было. Сами понимаете, дискуссия могла зайти далеко.