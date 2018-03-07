Трамп назвал вероятную причину мирных переговоров КНДР

КНДР искренне предложила межкорейские переговоры, поскольку санкции "кусаются". Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, что они это искренне… Санкции были очень сильные, "кусались", - цитирует РИА Новости слова хозяина Белого дома.

Напомним, 5-6 марта правительственная делегация Южной Кореи посетила КНДР, где встретились с лидером страны Ким Чен Ыном. Стороны договорились провести в конце апреля саммит глав двух Корей и организовать "горячую линию" для смягчения напряженности. Также Пхеньян заявил о желании вести открытый диалог с Вашингтоном.