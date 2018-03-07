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В Сеть утекло видео с абсолютно голой Дженнифер Лоуренс

Новость 07.03.2018, 19:50 | Текст: Олег Усков

На сайте особым образом известной группировки компьютерных хулиганов, ранее уже зарекомендовавшей себя "сливами" интимных фото, в том числе "оскаровской" актрисы Дженнифер Лоуренс, а еще через некоторое время - опять ее же, уже "подкорректированной", Джен вновь звездит.

А именно: ресурс выложил фрагменты из эрошпионского триллера "Красный воробей", в котором зрителю, как оказалось, предстоит в течение полутора минут изучать анатомию Лоуренс, представшей в кадре с разных ракурсов и совершенно обнаженной.

Фото: kinopoisk.ru
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За первой сценой следует другая: Дженнифер, сыгравшая в ленте русскую балерину-проститутку-тайного агента Доминику Егорову, показана за работой - соблазнением "клиента".

Напомним: согласно интервью актрисы, в свете скандалов с ее "голыми" фотографиями, попавшими в Сеть, и накрывшими Голливуд разоблачениями насильников, работа над фильмом, наполненным разного рода брутальностями, далась ей не особо легко. При этом Лоуренс философски замечает, что такова одна из специфик кинематографа - демонстрация секса и насилия.

Российский прокат "Воробья" начнется 31 мая.

Отметим, что ранее внешний вид Джен, появившейся на лондонской премьере картины в откровенном наряде и "давшей Джоли", также вызвал активное обсуждение в среде аналитиков.

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