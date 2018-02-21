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Фото: Дженнифер Лоуренс опять сама все показала

Новость 21.02.2018, 13:52 | Текст: Олег Усков

Оскароносная и очень, очень богатая (и серийно невезучая в любви) американская актриса Дженнифер Лоуренс снова значится в больших ньюсмейкерах.

День-два назад Джен и Ко "дали Шрёдингера": сначала Лоуренс рассказала, что где-то на год покидает кино - побороться с коррупцией. После чего девушку одернул ее представитель, уточнив: это не совсем так.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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Сегодняшняя же "новость" носит более телесный характер и удачно пересвистывается с давешней ногой Анджелины Джоли, вышедшей на бис на минувшем вручении главной британской кинопремии BAFTA.

А именно: Лоуренс, интимные снимки которой недавно вновь прополоскали злые "компьютерные хулиганы", опять практически всю себя показала. На этот раз - добровольно: соцсети наводнили фото Дженнифер с лондонской премьеры шпионского триллера "Красный воробей". Куда актриса пришла в платье, из которого вся ее девичья краса так и выпрыгивала.

Включая "джолиобразную ногу".

ТЕКСТ. Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Очень познавательно!

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