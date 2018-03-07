В Сети обсудили сексуальное фото многодетной матери Оксаны Акиньшиной

Российской актрисе, бывшей спутнице актера и шоумена Сергея Шнурова, всего тридцать. Что не мешает ей быть многодетной матерью - в январе Оксана родила своего третьего, дочь. В свою очередь второе обстоятельство не мешает артистке изредка выкладывать в социальные сети фото, которые подписчики неизменно находят весьма сексуальными.

Как в этот раз: актриса позирует в голубом купальнике. Демонстрируя, что у женщины по-прежнему все в порядке с фигурой.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Мар 4, 2018 в 3:41 PST

"Стройняшка", - отметили юзеры. Проакцентировав внимание на том факте, что по Оксане и в самом деле сложно сказать, что она родила троих.

И далее: "Милота", "Хорошая", "Красавица", "Вау". "Мне кажется ты очень хорошая, очень добрая, правильная, простая душой (это большая редкость в наше время) девушка", - предположил один из пользователей.

Согласно древней интернет-традиции, нашлись и более углубленные комментаторы. "Ты классная актриса и красивая девушка!!! Но когда Вы выставляете такие фото, что Вы хотите сказать или показать??? Не могу представить, чтоб наши актрисы старшего поколения постили такие фото... хотя, может они и не было такими стройными... Оксана, задумайтесь, не дешевите", - призывает один из юзеров (орфография и пунктуация - авторские).

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Дек 22, 2017 в 12:15 PST

Оксана Акиньшина родилась в 1987 году в Ленинграде в семье автослесаря и бухгалтера. Занимаясь в модельном агентстве, по настоянию руководителя пошла на кастинг к Сергею Бодрову-младшему, в тот момент готовившему свою первую и последнюю, как режиссер, картину - боевик "Сестры". Известно, что Оксана отнеслась к пробам без энтузиазма, но успешно прошла каст и дебютировала на экране. Тогда ей было тринадцать лет.

В 2002-м вышла картина Лукаса Мудиссона "Лиля навсегда", принесшая Акиньшиной международную славу.

Среди других работ: "В движении" с Хабенским, "Превосходство Борна", "Волкодав из рода Серых Псов", "Стиляги", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "СуперБобровы".

Перед этим мы писали, что Оксана и раньше поражала соцсети этим купальником.