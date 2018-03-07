Названы пять самых вредных комнатных растений

Многие популярные комнатные растения, что годами украшают подоконники россиян, на самом деле рекомендуется выращивать подальше от жилых помещений. Особенно от тех мест, где вы спите. Одно из самых распространенных последствий такого соседства - аллергии. Но есть кое-что пострашнее. Так, некоторые растения могут вызвать серьезное отравление, вплоть до комы.

Одними из самых коварных обитателей человеческих жилищ являются кактусы. Даже скромных размеров неприхотливое тропическое растение с мясистыми стеблями и колючками содержит в своем клеточном соке более 120 алкалоидов, многие из которых негативно воздействуют на нервную систему.

Особенно сильно алколоиды влияют на домашних животных. Это может проявляться в чрезмерной нетипичной активности питомцев и сопровождаться судорогами и галлюцинациями.

Предостерегают специалисты и от букетов с различными ароматными цветами. Например, ландышами, черемухой, сиренью, лилиями. Они могут стать источником головной боли, а в некоторых случаях и наркотического опьянения.

По словам директора Ботанического сада-института ДВО РАН, член-корреспондента РАН Павла Крестова, главный источник запаха сирени - сирингин - легко переходит в синильную кислоту. А она при больших концентрациях в воздухе приводит к отравлению, передает РИА Новости.

Также специалисты рекомендуют опасаться представителей семейства пасленовых. Так, плоды, листья и стебли паслена ложноперечного, горшками с которым часто украшают окна, содержат вызывающий острое отравление яд - соланин.

Небезопасны и популярные домашние фикусы и пуансеттии из рода молочаев. В их соке также присутствуют алкалоиды.

Замыкает список известная представительница семейства ароидных - диффенбахия. Ее коварство заключается в алкалоидах, цианистых соединениях и оксалате кальция, который содержится везде - в листьях, цветках и корнях диффенбахии. Попав на слизистую, вещество может вызвать мощный отек. В этом случае необходимо сразу же обратиться к врачу.