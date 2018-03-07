За месяц до премьеры в Сети появился отрывок из нового "Простоквашино"

За месяц до официальной премьеры "ребута" "Простоквашино", первая серия которого будет доступна с 1 апреля, актер, режиссер и шоумен Иван Охлобыстин, озвучивающий в "перезапуске" почтальона Печкина, поделился в своем Instagram отрывком из мультфильма.
Который вызвал, в частности, гнев со стороны Эдуарда Успенского, автора первоисточника. Особо писателя огорчило прозвучавшее словосочетание "хипстер амбарный".
Отметим, что в кадре возможно наблюдать практически всех главных героев: саркастичного кота Матроскина - в озвучке Михаила Ефремова, простодырого пса Шарика - в озвучке Гарика Сукачева, и Дядю Федора - в озвучке Алексея Онежена.
Известно, что помимо старых персонажей в мультфильме появятся два новых: сестра Дяди Федора Вера Павловна и некая зверушка Тама-Тама.
На Веру Павловну, кстати, также можно посмотреть - в галерее персонажей паблика "Союзмультфильма".