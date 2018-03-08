Белый дом опроверг слухи о связях Трампа с бывшей порноактрисой

Дональд Трамп не имел внебрачных связей с бывшей порноактрисой и стриптизершей Стефани Клиффорд. "Президент напрямую говорил об этом и дал совершенно ясно понять, что ни одно из прозвучавших ранее заявлений не верно", - сообщила Сара Сандерс, возглавляющая пресс-службу Белого дома.

ТАСС напоминает, что 6 марта Клиффорд подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с нынешним президентом США.

Женщина представила документы, датированные октябрем 2016 года, в которых есть подписи юрисконсульта Трампа Майкла Коэна. Последний и передал бывшей порноактрисе 130 тысяч долларов.

В обмен она обязалась не раскрывать конфиденциальные данные о миллиардере и его любовницах.

В прошлом месяце Коэн пытался через суд принудить Клиффорд соблюдать соглашение и не давать интервью СМИ. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что бывшая порноактриса имела интимную связь с Трампом в июле 2006 года, а свадьба бизнесмена и Меланьи состоялась в 2005 году.