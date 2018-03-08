ЦСКА проиграл дома "Лиону"

Московский ЦСКА уступил на своем поле "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 0:1. Единственный мяч на 68-й минуте забил Марсело.

В первом тайме у армейцев было несколько шансов для гола. Мог отличиться Ахмед Муса, удар которого на 16-й минуте принял на себя голкипер "Лиона" Лопеш. Дважды мог забить Александр Головин, но после его ударов все тот же Гомеш спас свою команду.

Не воспользовавшись своими моментами, ЦСКА пропустил: с передачи Мемфиса Депая отличился Марсело. Как итог - домашнее поражение, которое автоматически сделало фаворитом этой пары "Лион". Ответный матч во Франции пройдет через неделю.