ЦСКА в заснеженной Москве сегодня продолжит путь в Лиге Европы. Нашей команде в 1/8 финала придется сыграть с французским "Лионом".

Обычно более менее сильные клубы не заморачиваются во втором по значимости европейском клубном турнире, но в противостояние ЦСКА и "Лиона" вмешался один небольшой фактор - финал нынешнего розыгрыша пройдет на домашней арене французов - "Парк Олимпик Лионне".

Игры 1/16 финала прошли для команд по-разному. Так, "Лион" бодренько разобрался с испанским "Вильярреалом" - 4:1 по сумме двух матчей. Замечу, что в национальном первенстве дела идут скромнее - пятое место и уже шесть встреч без побед.

А ЦСКА мучился с "Црвеной Звездой". Матч в Белграде еще можно было смотреть - команды нехотя, но пытались созидать и даже создавали опасные моменты. А вот игра Москве стала мукой. При подавляющем территориальном преимуществе москвичи забили лишь однажды - Дзагоев в добавленное к первому тайму время опередил сонных защитников и пихнул мяч в сетку. Примечательно, что и такую игру ЦСКА мог запросто отдать: Пешич чуть не довел всех до инфаркта, когда не попал в ворота с пары метров.

Не добавят "армейцам" оптимизма и травмы двух основных защитников. Васин порвал кресты и пропустит минимум полгода, а Фернандес дернул бедро и выбыл на полтора-два месяца. Учитывая короткую скамейку, положение ЦСКА близко к катастрофе. Гости также остались без одного из ведущих игроков - выезд в Москву пропустит полузащитник Набиль Фекир, которого активно сватают в "Барселону", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Матч ЦСКА - "Лион" начнется в 21:00 мск, найдите в праздник пару минут и посмотрите, как будут развиваться события, посетив наш онлайн.