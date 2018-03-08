ЦСКА выбил "Спартак" из плей-офф КХЛ

Столичный ЦСКА одолел с минимальным преимуществом "Спартак" (1:0) в четвертой встрече первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шайбу на 32-й минуте забросил Мэт Робинсон.

Таким образом, армейцы вышли в четвертьфинал, победив "красно-белых" в серии до четырех побед со счетом 4:0. А спартаковцы установили антирекорд по числу шайб в одной серии плей-офф КХЛ, лишь раз огорчив соперника. Единственную шайбу команды в противостоянии с ЦСКА уже в третьем матче забросил Илья Талалуев.

Соперник армейцев по четвертьфиналу Кубка Гагарина определится позднее.