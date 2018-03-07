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07.03.2018 23:09
Рубрика: Спорт

"Спартак" в третий раз подряд проиграл ЦСКА

Текст: Илья Зубко
В серии плей-офф Кубка Гагарина между московскими ЦСКА и "Спартаком" развязка может наступить уже завтра. Третий матч противостояния до четырех побед, как и два предыдущих, завершился в пользу армейцев. На этот раз - 3:1.
Фото: Алексей Куденко / Михаил Корытов / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / Михаил Корытов / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / Михаил Корытов / РИА Новости

"Красно-синие" в этой паре изначально выглядели однозначным фаворитом. На своей площадке они оба раза разобрались с оппонентом с сухим счетом - 6:0 и 1:0. После переезда команд в Парк Легенд изменилось немногое. Разве что цифры посещаемости стали приличнее - вместо 3500 зрителей, посетивших предыдущий поединок, на этот раз на трибунах собрались более 7500 человек. Но, с учетом того, что дворец на Автозаводской вмещает порядка 12 тысяч болельщиков, до аншлага и здесь было далеко - предсказуемость результата у многих отбивает желание идти на хоккей.

"Авангард" разгромил в гостях "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии

Счет, как и в предыдущем поединке, был открыт быстро - уже на седьмой минуте Андронов вывел ЦСКА вперед. После перерыва по разу отличились Шумаков и Григоренко, и уже к 31-й минуте вопрос о победителе не стоял. А главная интрига матча формулировалась просто: смогут ли спартаковцы забить хотя бы одну шайбу. Долгожданное для "красно-белой" публики событие произошло практически перед самой сиреной. Илья Талалуев остановил счетчик "сухой" серии в нынешнем плей-офф для своего тезки, вратаря ЦСКА Сорокина, на отметке 177 минут и 32 секунды. Ровно столько чистого игрового времени понадобилось команде Вадима Епанчинцева, чтобы поразить чужие ворота в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

К слову, эта серия может завершиться совсем скоро. 8 марта команды проведут в Парке легенд четвертый матч серии, который в случае победы армейцев станет и последним.

Счет 3-0 теперь и в другом противостоянии Запада. Питерский СКА одолел на выезде в овертайме череповецкую "Северсталь" 2:1, и сделал еще один шаг к следующему раунду плей-офф. Также в дополнительное время "Йокерит" в гостях переиграл "Сочи" - 3:2. Здесь в серии счет стал 3-1 в пользу финнов, и команды возвращаются в Хельсинки. Ну а в паре "Локомотив" - "Торпедо" победитель уже определен. Ярославцы сегодня выиграли в овертайме 3:2 и закончили серию максимально быстро - 4-0.

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