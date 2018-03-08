Главой МИД ФРГ станет нынешний министр юстиции Хайко Маас

Германские социал-демократы определились с кандидатурой на пост министра иностранных дел в правительстве новой большой коалиции. Им станет министр юстиции предыдущего кабинета Хайко Маас. Об этом сообщает портал Spiegel Online. Официально эта кандидатура будет утверждена президиумом и советом СДПГ в пятницу.

51-летний Хайко Маас считается одним из самых успешных политиков уходящего кабинета министров ФРГ. Социал-демократ родился в земле Заар, закончил там гимназию и получил диплом юриста.

На посту министра юстиции Хайко Маас отличался спорными проектами и много раз критиковался за излишнюю жесткость. Профильными темами Масса стали дигитализация, интернет, защита от терроризма и сохранение коммуникационных данных граждан. Среди его проектов на посту министра юстиции наиболее значительным был закон, регулирующий наказание за комментарии и посты, нарушающие уголовное законодательство. Прежде всего речь шла о комментариях, оскорбляющих честь и достоинство человека, расистские и гомофобские посты, а также ненавистные и подстрекательские высказывания.

Уполномоченный ООН по правам человека подверг этот закон критике. Эксперты в ФРГ также считают его несоответствующим юридическим нормам и излишним.

Маас стремился также провести в жизнь закон о сохранении данных личной коммуникации, однако он был признан антиконституционным. Организация "Репортеры без границ" раскритиковала также разработанную и внесенную под его руководством поправку к УК ФРГ об ужесточении наказания за так называемую "контрабандную торговлю данными". Критики видели в этом опасность для независимой журналистики. Кроме того, Маас агитировал на европейском уровне за подписание торгового соглашения с США, которое так и не было окончательно разработано.

Будучи министром юстиции, Хайко Маас развелся со своей законной супругой и теперь живет со своей новой гражданской женой актрисой Наталией Вернер. Он отец двоих детей.