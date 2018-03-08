"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Новости

В Черное море вошел корабль ВМС США с морпехами на борту 05:26
На Сахалине стартовал фестиваль телевизионных фильмов 05:03
McDonald's впервые в истории изменил свой логотип 04:53
Стали известны подробности стрельбы в школе Алабамы 04:19
Белый дом опроверг слухи о связях Трампа с бывшей порноактрисой 03:51
В Вене задержали порезавшего прохожих мужчину 03:28
Белый дом назначит спецэмиссара по КНДР 02:57
В штате Алабама при стрельбе в школе погиб учащийся 02:27
В Париже ради женщин изменили подсветку Эйфелевой башни 02:07
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 10 человек 01:55
Из-за снегопада в США отменили более 3 тысяч авиарейсов 01:35
"Манчестер Сити" сенсационно проиграл дома "Базелю" 01:15
Владимир Путин поздравил женщин стихами 00:35
ЦСКА - "Лион". Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы 00:05
В Вене неизвестный ранил ножом троих прохожих 07.03.2018
Медведев утвердил порядок ведения реестра коррупционеров 07.03.2018
Флоридскому стрелку предъявлено официальное обвинение 07.03.2018
В Москве двое госпитализированы после повреждения силового кабеля 07.03.2018
Пушков назвал околесицей обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Италии 07.03.2018
Минобороны: В гумпаузу не смог выйти ни один из жителей Восточной Гуты 07.03.2018
Гройсман велел изучить способы ареста имущества "Газпрома" 07.03.2018
Режиссера Отара Джангишерашвили похоронят в Волгограде 07.03.2018
Кандидат в президенты РФ Собчак попала в базу данных сайта "Миротворец" 07.03.2018
Кадыров рассказал подробности крушения Ми-8 в Чечне 07.03.2018
Полиция приблизилась к разгадке отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля 07.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
В России создадут систему прогнозирования опасных явлений в мегаполисах
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
08.03.2018 00:48
Рубрика: Спорт

"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Текст: Илья Зубко
Туринский "Ювентус" за три минуты перевернул ход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Тоттенхэма". Одержав волевую победу 2:1, итальянский клуб вышел в следующий раунд турнира.
Фото: Reuters/John Sibley Фото: Reuters/John Sibley
Фото: Reuters/John Sibley

После того, как в Турине по итогам первой встречи этих соперников была зафиксирована результативная ничья 2:2, "Ювентус" оказался в довольно неприятной ситуации. Именно итальянцам надо было кровь из носу забивать на "Уэмбли", где проводят свои домашние матчи "шпоры". Но по первому тайму ответного матча было совершенно непонятно, как именно "Юве" собирался это делать. "Тоттенхэм" полностью переиграл итальянцев в центре поля и создал в разы больше моментов. До перерыва гости вообще ни разу не смогли ударить в створ ворот Льориса, а один из провалов итальянской обороны на 39-й минуте закончился голом Сона.

Фото: AP/Francois Mori
"Реал" обыграл в гостях "ПСЖ" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

По такой игре "Ювентус", казалось, безнадежен. Но тренерский опыт Массимилиано Аллегри сказался в самый нужный момент. На исходе часа матча наставник "Ювентуса" сделал две замены - на скамейку отправились Матюиди и Бенатиа, которых сменили Асамоа и Лихштайнер. Эффект от этих перестановок оказался моментальным и шокирующим для "Тоттенхэма" и его болельщиков. Уже на 64-й минуте Лихштайнер выполнил фланговую подачу, Хедира отдал мяч Игуаину, который прекрасно знал, что делать дальше - 1:1. Прошло всего три минуты, как принимал поздравления еще один аргентинский нападающий "Ювентуса". Пауло Дибала забил первый гол за 11 матчей в Лиге чемпионов, но насколько же важный - он выводил итальянский клуб в четвертьфинал. Разумеется, при условии, что "Тоттенхэм" в оставшееся время не отыграется.

"Шпоры" некоторое время пребывали в состоянии прострации. Но в концовке все-таки устроили "Юве" райскую жизнь, зажав парней в желтых футболках в их штрафной. Итальянскому чемпиону охранять минимальное преимущество, конечно, не привыкать. Хотя на 90-й минуте гости были на волоске. Мяч после удара головой Кейна попал в штангу, после чего его с ленточки вынес защитник. Это был последний шанс для "Тоттенхэма" - "Ювентус" удержал свою волевую победу и празднует выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Который дался "Старой синьоре" чрезвычайно тяжело.

ЦСКА - "Лион". Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Главное сегодня

Крушение Ан-26 в Сирии
Путин призвал снять барьеры для роботов
ВСУ обстреляли из минометов поселок на окраине Донецка
МИД: Москва поддерживает действия армии Сирии в Восточной Гуте
Захарова ответила на заявление Джонсона о бойкоте ЧМ-2018