"Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" за три минуты перевернул ход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Тоттенхэма". Одержав волевую победу 2:1, итальянский клуб вышел в следующий раунд турнира.

После того, как в Турине по итогам первой встречи этих соперников была зафиксирована результативная ничья 2:2, "Ювентус" оказался в довольно неприятной ситуации. Именно итальянцам надо было кровь из носу забивать на "Уэмбли", где проводят свои домашние матчи "шпоры". Но по первому тайму ответного матча было совершенно непонятно, как именно "Юве" собирался это делать. "Тоттенхэм" полностью переиграл итальянцев в центре поля и создал в разы больше моментов. До перерыва гости вообще ни разу не смогли ударить в створ ворот Льориса, а один из провалов итальянской обороны на 39-й минуте закончился голом Сона.

По такой игре "Ювентус", казалось, безнадежен. Но тренерский опыт Массимилиано Аллегри сказался в самый нужный момент. На исходе часа матча наставник "Ювентуса" сделал две замены - на скамейку отправились Матюиди и Бенатиа, которых сменили Асамоа и Лихштайнер. Эффект от этих перестановок оказался моментальным и шокирующим для "Тоттенхэма" и его болельщиков. Уже на 64-й минуте Лихштайнер выполнил фланговую подачу, Хедира отдал мяч Игуаину, который прекрасно знал, что делать дальше - 1:1. Прошло всего три минуты, как принимал поздравления еще один аргентинский нападающий "Ювентуса". Пауло Дибала забил первый гол за 11 матчей в Лиге чемпионов, но насколько же важный - он выводил итальянский клуб в четвертьфинал. Разумеется, при условии, что "Тоттенхэм" в оставшееся время не отыграется.

"Шпоры" некоторое время пребывали в состоянии прострации. Но в концовке все-таки устроили "Юве" райскую жизнь, зажав парней в желтых футболках в их штрафной. Итальянскому чемпиону охранять минимальное преимущество, конечно, не привыкать. Хотя на 90-й минуте гости были на волоске. Мяч после удара головой Кейна попал в штангу, после чего его с ленточки вынес защитник. Это был последний шанс для "Тоттенхэма" - "Ювентус" удержал свою волевую победу и празднует выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Который дался "Старой синьоре" чрезвычайно тяжело.