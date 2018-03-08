Очередной гумконвой в Восточную Гуту отменили из-за обстрелов

Гуманитарный конвой в Восточную Гуту, запланированный на 8 марта, отменен из-за участившихся обстрелов со стороны боевиков, сообщают в Центре по примирению в Сирии.

"В связи с участившимися обстрелами правительственных войск и гуманитарного коридора боевиками "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ - ред.) международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе запланированного на утро 8 марта гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума на более поздние сроки", - подтвердил начальник Центра Юрий Евтушенко.

Напомним, что днем боевики обстреляли конвой, в котором пытались покинуть город около 300 семей. В зону обстрела попали и журналисты, работающие в этой горячей точке.