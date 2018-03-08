Добытому на Урале гигантскому изумруду придумали имя

Крупнейший за последние десять лет изумруд, добытый на уральском прииске, получил имя. Камень стоимостью приблизительно четыре миллиона рублей назвали "Марьин дар", сообщает сегодня пресс-служба госкорпорации Ростех.

Найденный в начале года на Мариинском прииске шестигранный кристалл весит 1,6 килограмма. Его размеры - 14 сантиметров в длину, семь - в ширину. Находку уже оценили сотрудники Гохрана. До превосходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный и светло-зеленый.

Вариантов названия для камня было больше двух тысяч - их присылали со всех уголков страны. В жюри вошли актриса Чулпан Хаматова, участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова, художник-ювелир Юлия Пузырева, и шахтер Матвей Гришин, который нашел самоцвет. На первом этапе конкурса они выбрали четыре варианта. На втором - пользователи соцсетей голосовали за понравившийся вариант.

В итоге назвали изумруд "Марьин дар" (это имя предложила жительница Екатеринбурга).

"Я выбрал это название, потому что оно идеально подходит для нашего месторождения. Ведь Мариинский прииск был назван в честь Марии Египетской еще в начале XIX века. А слово "дар" - от слова "подарок", - объяснил шахтер.

Кстати, в свердловском министерстве промышленности и науки уверены, что это не последний редкий камень, поднятый из уральской шахты, и рудник еще порадует редкими и уникальными находками.