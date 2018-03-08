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08.03.2018,  
13:30
Текст: Руслан Мельников

Российский "Панцирь" станет гиперзвуковым оружием

На российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предполагается установить гиперзвуковое оружие. Благодаря новым ракетам дальность поражения цели может вырасти втрое.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости www.ria.ru

Об этих планах сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника агентства, соответствующие работы уже ведутся. Он также уточнил, что благодаря гиперзвуковым ракетам, которыми вооружат "Панцирь", его радиус действия будет увеличен до 50-60 километров.

Фото: Россия 24/youtube.com
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Сейчас ЗРПК "Панцирь", хорошо зарекомендовавший себя, кстати, в Сирии, применяется для ближнего прикрытия важных объектов. Причем он может защитить не только от воздушных ударов, но и от атак с воды и земли.

Между тем в США "Панцирь" уже признали идеальным оружием, которое можно успешно использовать против множества беспилотных летательных аппаратов.

Масса ЗРПК достигает 30 тонн. Его ракеты уничтожают цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров. Кроме того, "Панцирь" также может использовать спаренный зенитный 30-миллиметровый автомат с эффективной максимальной дальностью стрельбы до четырех километров.

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