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Рубрика: В мире

СМИ: В Сирии пресекли поставку партии оружия боевикам в Восточную Гуту

Текст: Юрий Когалов

Сирийские военные пресекли поставку крупной партии оружия и боеприпасов боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Восточную Гуту. Об этом сообщает агентство SANA.

По его данным, благодаря помощи местных жителей и данным разведки силовикам удалось устроить засаду на одном из возможных путей следования террористов. В итоге были перехвачены два грузовика с большим количеством стрелкового оружия, в том числе американского производства, боеприпасов в нему, а также наркотиков, медицинских средств и аппаратуры спутниковой связи.

Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости
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Напомним, ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы и удерживают мирных жителей, используя их в качестве живого щита. С 27 февраля ежедневно с 9:00 до 14:00 по местному времени в Восточной Гуте устанавливается гуманитарная пауза, чтобы позволить гражданским покинуть зону боевых действий, однако террористы каждый раз нарушают ее, не позволяя жителям приблизиться к гуманитарному коридору.

Сегодня они обстреляли колонну с 300 семьями, двигавшуюся к южному выходу из этого пригорода Дамаска. По данным представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина, в результате обстрела сгорели три автомобиля. Сколько человек погибло и пострадало, пока неизвестно. Затем террористы перенесли огонь по самому выходу, где пытавшихся выбраться из Гуты ждали их родственники и журналисты. Им удалось эвакуироваться без жертв.

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