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08.03.2018 17:00
Рубрика: В мире

Боевики открыли огонь по жителям, пытавшимся выехать из Восточной Гуты

Текст: Юрий Когалов

Власти Сирии разрешили открыть второй гуманитарный коридор в Восточной Гуте, но боевики открыли огонь по машине, на которой мирные жители пытались покинуть этот пригород Дамаска. Об этом, как передает РИА Новости, заявил сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль

По его словам, ранее была достигнута договоренность по открытию коридора в поселении Джисрейн. "Нам поступила информация, что боевики и там открыли огонь по машине, на которой мирные жители пытались выехать из Восточной Гуты", - отметил првозищитник.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Между тем в нескольких населенных пунктах Сирии начались волнения среди гражданского населения, вызванные жестокостью боевиков. Как проинформировал представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, "действия боевиков вызвали стихийные волнения в населенных пунктах Айн-Терма, Арбил, Джисрейн, Дума, Мисраба, Модиара, Сакба и Хаммурия". Мирные жители готовы покинуть район боевых действий, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы удержать гражданское население, используя его в качестве живого щита.

Террористы усилили обстрел гуманитарных коридоров, чтобы не допустить выход мирного населения с захваченной боевиками территории. В связи с этим ранее сегодня был перенесен на более поздний срок выход гуманитарного конвоя в Думу. Предыдущий гумконвой прошел в Восточную Гуту 5 марта, жителям захваченных террористами территорий доставили 247 тонн еды, воды и медикаментов.

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