В Сирии вспыхнули волнения из-за боевиков

В нескольких населенных пунктах Сирии начались волнения среди гражданского населения, вызванные жестокостью боевиков, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.

- Действия боевиков вызвали стихийные волнения в населенных пунктах Айн-Терма, Арбил, Джисрейн, Дума, Мисраба, Модиара, Сакба и Хаммурия, - рассказал генерал. Мирные жители Восточной Гуты сообщают в Центр примирения о готовности покинуть район боевых действий, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы удержать гражданское население, используя его в качестве живого щита.

Террористы усилили обстрел гуманитарных коридоров, чтобы не допустить выход мирного населения с захваченной боевиками территории. 8 марта из-за возросшей интенсивности обстрелов был перенесен на более поздний срок выход гуманитарного конвоя в Думу.

- Огонь ведется и во время гуманитарных пауз, из-за чего на данный момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось. Более того, появилась информация, что желающие покинуть Восточную Гуту вместе с семьями появились и среди рядовых боевиков. Но их главари угрожают расправой любым потенциальным перебезчикам, - рассказал Золотухин. Обстановка в районе, по его словам, остается напряженной.