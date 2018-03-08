Стали известны подробности стрельбы в школе Алабамы

Стрельба в американской школе в городе Бирмингем была открыта непреднамеренно.

"Все произошло в здании учебного заведения после завершения занятий. Выстрелов было не меньше двух. Ранения получили темнокожий юноша и темнокожая девушка, обоим по 17 лет", - рассказал шеф полиции Орландо Уилсон.

Он уточнил, что в результате инцидента девушка скончалась. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения. "Мы полагаем, что огонь был открыт случайно. И будем придерживаться этого мнения, пока не получим иной информации в результате следственных действий", - подчеркнул Уилсон.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что парень выстрелил в свою девушку, когда демонстрировал ей имеющееся у него оружие, передает ТАСС.