В штате Алабама при стрельбе в школе погиб учащийся

Во время стрельбы в американском городе Бирмингем погиб учащийся. Как пишет ТАСС, инцидент произошел в местной школе.

Всего пострадали три человека, один скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Еще один находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов уже нашли оружие, из которого стреляли.

Других подробностей в полиции не сообщили.

Сейчас власти США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах. Это связано с трагедией, которая произошла 14 февраля в школе города Паркленд.

Напомним, 19-летний Николас Круз пришел в учебное заведение и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли 17 человек.