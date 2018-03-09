Косачев: Встреча лидеров США и КНДР - не гарантия решения проблем

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что сообщения о готовности лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу обнадеживают, однако это еще не гарантирует решения проблем, которые существуют между странами. Об этом сенатор написал в своем Facebook.

"Объявленная Белым домом готовность Трампа принять приглашение главы КНДР и встретиться с ним - тоже новость из разряда обнадеживающих​​​. Не менее - ибо это попытка сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но и не более, ведь даже встреча лидеров враждующих стран - еще не гарантия решения всех проблем", - говорится в сообщении.

Однако он подчеркнул, что факт возможной встречи лидеров уже в апреле нужно приветствовать.

Напомним, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, время и место встречи будут согласованы позднее. При этом в Белом доме отметили, что санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.