Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР до мая текущего года.

"Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом США как можно скорее. Трамп согласился", - сообщил на пресс-конференции в Белом доме советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён.

Он возглавляет делегацию, которая прибыла в Вашингтон для встречи с американской администрацией по итогам консультаций с представителями КНДР.

В ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для страны и гарантий сохранности северокорейского режима". Об этом пишет РИА Новости.