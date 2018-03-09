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09.03.2018 21:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Судейский скандал в Перми: перед "Амкаром" извинились

Текст: Илья Зубко
В Российской футбольной премьер-лиге - очередной судейский скандал. Арбитр Михаил Вилков отработал на матче "Амкар" - "Арсенал" настолько плохо, что его непосредственный руководитель был вынужден через прессу извиняться перед пермским клубом.

Совсем недавно Вилков работал на статусном по российским меркам матче "Локомотив" - "Спартак" и тоже допустил несколько серьезных просчетов. Однако получил назначение на следующий тур. Где от его действий откровенно страдал пермский "Амкар".

Сначала в его ворота ошибочно назначили пенальти, а затем Вилков удалил в последней четверти матча сразу двоих игроков "Амкара", Огуде и Белорукова, хотя делать этого он был не должен. "По горячим следам" слово взял руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

- Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием "Амкара" арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча. У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован. Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу "Амкар", его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром, - заявил Будогосский "Спорт-Экспрессу". 

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Надо заметить, что для главы нашего судейского корпуса это довольно сильный и нетипичный шаг. Обычно Будогосский не склонен публично критиковать своих подопечных, и уж тем более признавать их ошибки в столь жестких выражениях. Так что нетрудно догадаться - назначение на матч премьер-лиги Михаил Вилков теперь получит нескоро, если получит вообще. Уже известно, что оценка за работу в Перми этому рефери будет выставлена предельно низкая.

Пермский "Амкар", который скандальный матч проиграл со счетом 0:2, на заявление Будогосского отреагировал быстро. В официальном Twitter клуба ссылку на эту новость сопроводили короткой, но емкой фразой: "За извинения очки не начисляют..." Пермякам действительно вряд ли станет сильно легче от признания того, что судья ошибся не в их пользу. Команда идет сейчас на 14-м месте, и каждое поражение приближает ее к вылету из премьер-лиги.

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