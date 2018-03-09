В Омске возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в деревне Кирсаново Омской области, в котором погибли две маленьких сестры и их 75-летний дедушка.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Частный дом в деревне Кирсаново, расположенной в Горьковском районе, загорелся сегодня утром около 9 часов утра. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух сестер двух и пяти лет и их семидесятипятилетнего дедушку. Причиной их смерти стало острое отравление окисью углерода.

Как выяснилось, отец детей находился на работе, а мама со старшей 10-летней дочерью утром ушла к родственникам Младшие дочери остались спать дома под присмотром дедушки.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Очаг возгорания был обнаружен в зале рядом телевизором. Для установления более точных причин возгорания назначено проведение пожарно-технической экспертизы.