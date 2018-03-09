Захарченко сравнил заявления СБУ о подготовке терактов с дешевым боевиком

Глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко сравнил заявления СБУ о "подготовке терактов в Киеве" со сценарием дешевого боевика, передает РИА Новости. Так он отреагировал на слова главы СБУ Василия Грицака о том, что глава украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан якобы планировал устроить стрельбу в центре Киева из минометов.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно, - так прокомментировал обвинения Захарченко. - Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".

При этом глава ДНР согласился с утверждением, что на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью.

"Я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим", - сказал он.