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Бенедикт Камбербэтч прочтет труд физика Карло Ровелли для аудиокниги

Новость 10.03.2018, 20:15 | Текст: Юлия Авакова

Помимо ожидаемых премьер уже отснятых новых фильмов с Бенедиктом Камбербэтчем (очередной части нескончаемой марвеловской эпопеи "Мстители: Война бесконечности" и куда более интересной роли в "Патрике Мелроузе", экранизации повестей классика современной британской литературы Эдварда Сент-Обина), британский актер, обладающий бархатистым тембром голоса и великолепной дикцией, активно участвует и в других, менее бросающихся в глаза, проектах.

Фото: twitter.com/bbcdoctorwho
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Его голос многие помнят благодаря закадровой роли в "Хоббите", где ему довелось озвучивать дракона Смауга. Не так давно на экраны вышел документальный фильм "Неаполь’44" (Napoli’44), в котором от лица автора также читает Камбербэтч. Слушателям BBC он запомнился в радиоспектакле Cabin Pressure, а ценители художественной литературы знакомы с несколькими аудиокнигами в его исполнении, среди них - "Превращение" Франца Кафки, "Казанова" Иэна Келли, "Происшествие на железной дороге" В.Л. Уайтчерча, рассказы о Шерлоке Холмсе, дописанные верным поклонником Артура Конан Дойля Джоном Тейлором и многое другое.

В свое время с актером произошел очаровательный инцидент при озвучивании одного из документальных фильмов телерадиокомпании BBC о флоре и фауне южной части Тихого океана. Камбербэтч не справился со словом "пингвин", исправно произнося вместо "penguins" "pengwings", одномоментно превратив нелетающих морских птиц в полноценных пернатых.

Однако первоосновой новой проекта с Камбербэтчем в качестве чтеца станет куда более сложное произведение. Речь идет о прочтении английского перевода очередной научно-популярной книги итальянского физика-теоретика, одного из создателей теории петлевой квантовой гравитации Карло Ровелли. Ранее Камбербэтч записал его "Семь этюдов по физике" (Seven Brief Lessons on Physics), а теперь на очереди - "Порядок времени" (The Order of Time). Забавно то, что ответственным за выпуск аудиокниги стало издательство Penguin Books, в названии которого - все те же плохо поддающиеся Камбербэтчу пингвины.

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