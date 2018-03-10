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Рубрика: Спорт

Фигуристка Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров

Текст: Данила Жиляев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Александра Трусова в финале Гран-при среди юниоров в японской Нагое (декабрь 2017 года). Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Александра Трусова в финале Гран-при среди юниоров в японской Нагое (декабрь 2017 года). Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

В болгарской Софии завершился чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Он ознаменовался триумфом россиянки Александры Трусовой в женском одиночном катании.

Наша юная спортсменка вышла в лидеры уже после короткой программы, за которую она получила 72,03 балла. А в произвольной программе, выполнив четверные тулуп и сальхов, заработала 153,49 балла. Суммарный результат составил 225,52. Стоит отметить, что за произвольную программу Александра получила всего на семь баллов меньше, чем было у Евгении Медведевой, когда она установила мировой рекорд на командном чемпионате мира-2017 в Токио.

Отрадно, что и "серебро" юниорского мирового первенства досталось также россиянке. На вторую ступень пьедестала поднялась Алена Косторная, которая за короткую программу получила 71,63 балла, за произвольную - 135,76, а ее общий результат составил 207,39 балла.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Немного не хватило до подиума нашей Станиславе Константиновой. По итогам короткой программы с результатом 62,63 балла она шла шестой, однако за произвольную программу получила 123,72 балла, что позволило ей выйти на итоговое четвертое место (186,35). "Бронзу" с результатом 195,17 завоевала японка Мако Ямасита.

Ранее сегодня в мужском одиночном катании чемпионом мира среди юниоров стал россиянин Алексей Ерохов. А второе место занял еще один спортсмен из России Артур Даниелян. Роман Савосин показал пятый результат.

Среди танцевальных дуэтов накануне лучшими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Арина Ушакова и Максим Некрасов показали третий результат, а Софья Шевченко и Игорь Еременко стали пятыми.

Кроме того, весь подиум российские фигуристы заняли в соревнованиях спортивных пар. Звание чемпионов мира среди юниоров завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин выиграли "серебро", а замкнули тройку Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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