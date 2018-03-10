МИД Сирии: Боевики в Восточной Гуте хотят инсценировать химатаку

Боевики в Восточной Гуте планируют в воскресенье инсценировать химическую атаку и обвинить в этом правительственные силы Сирии. Об этом предупредил сирийский заместитель министра иностранных дел Фейсал Эль Мигдад.

"Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс", - сказал дипломат.

По словам Мигдада, "спектакль" боевиков может произойти 11 марта.

Сирийский дипломат подчеркнул, что Дамаск ни разу не отказывал комиссии ОЗХО в расследованиях на территории страны.

"Двери Сирии всегда открыты для международных организаций, которые проводят расследования. По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям. Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать. Вот в чем проблема", - отметил замглавы МИД, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, 29 февраля в Восточной Гуте, которую контролируют боевики, была введена 30-дневная гуманитарная пауза для вывода мирных жителей. Террористы согласились отпустить гражданское население из зоны боевых действий в обмен на гуманитарный груз. После установления перемирия боевики минимум трижды его срывали, обстреливая гуманитарные коридоры.