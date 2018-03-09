СМИ: Восточную Гуту не могут покинуть полторы тысячи человек

Не менее полутора тысяч жителей пяти населенных пунктов не могут выйти из Восточной Гуты. Боевики прилагают все усилия, чтобы помешать этому, передает ТАСС.

Днем ранее власти Сирии разрешили открыть второй гуманитарный коридор, но террористы открыли огонь по машинам, на которых около 300 семей пытались покинуть пригород Дамаска. В зону обстрела попали и журналисты, работающие в этой горячей точке.

Тем временем в нескольких населенных пунктах Сирии начались волнения, вызванные жестокостью боевиков. Людей используют в качестве живого щита. Кроме того, запланированный на 8 марта гуманитарный конвой в Восточную Гуту, был отменен из-за участившихся обстрелов со стороны террористов. Об этом рассказал начальник Центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.