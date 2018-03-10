МИД Сирии: Запад игнорирует факт применения боевиками химоружия в САР

Запад игнорирует факт применения боевиками химического оружия в Сирии, несмотря на наличие доказательств. С таким заявлением выступил замглавы МИД САР Фейсал Эль Мигдад.

"Некоторые западные страны до сих пор не желают признать факта использования незаконными вооруженными формированиями химического оружия на территории Сирии, несмотря на наличие документов, доказывающих это", - заявил дипломат.

При этом он особо подчеркнул, что Запад намеренно игнорирует данные о наличии у боевиков запаса отправляющих химических веществ.

"Мы обнаружили большие объемы химических веществ в районах, находившихся под контролем боевиков. При этом результаты их расследований не указывают на то, кто применял химоружие. В них только говорится, что это были не боевики", - сказал Мигдад, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в субботу Фейсал Эль Мигдад рассказал журналистам, что боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку и обвинить в этом правительственные силы Сирии.