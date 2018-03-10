МИД Турции: Анкара готова ответить на возможные санкции США

Турция готова дать ответ на возможные санкции со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Если они (США) хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, как Анкара собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе.

"Мы ответим. Вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: "Не покупайте газ из той или иной страны". Так не пойдет", - отметил Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти предупредил Турцию о "последствиях", если она не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В июле 2017 года РФ и Турция договорились о поставках системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 "Триумф" за 2,5 миллиарда долларов. Глава Ростеха Сергей Чемезов в феврале сообщал, что производство систем уже началось, поставки в Турцию начнутся в 2019 году.