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Рубрика: Общество

Минобрнауки объяснило причину отзыва заявки на членство в ЦЕРН

Правительство РФ подпишет с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) новый договор в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования и науки РФ.

Соглашение зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке. Предполагается, что в договоре будет оговорено участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс. В Минобрнауки рассчитывают, что этим соглашением Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации по ядерной физике.

Фото: YouTube
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В середине марта стало известно, что в ноябре 2017 года Россия отозвала поданную в 2013 году заявку на ассоциированное членство в Европейской организации по ядерным исследованиям. В ЦЕРН заявили, что решение РФ не повлияет на ее участие в совместных с ЦЕРН проектах. Корпорация "Росатом" также подтвердила, что продолжит поставки оборудования для ЦЕРН.

В Минобрнауки сообщили, что решение отозвать заявку на членство в ЦЕРН связано с подписанием в 2017 году соглашения о сотрудничестве между сторонами, предоставляющего России особый статус по участию в экспериментах. "Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве", - пояснили в ведомстве.

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