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Рубрика: В мире

На подконтрольных боевикам территориях Сирии нашли отравляющие вещества

Текст: Станислав Хамдохов

Сирийские эксперты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, которые ранее находились под контролем боевиков. Такие данные привел заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Эль Мигдад.

"Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но запад хочет слышать только террористов", - заявил дипломат.

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По его словам, специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "назначаются Западом и не хотят знать правду". Как напомнил Эль Мигдад, Дамаск просил ОЗХО направить экспертов организации в Алеппо или Хан-Шейхун, но получал ответ, что это слишком опасно.

"Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили безопасность [экспертов] на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но они [руководство ОЗХО] отказались сделать это", - посетовал Мигдад, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Фейсал Эль Мигдад обвинил Запад в игнорировании факта применения боевиками химического оружия в Сирии, несмотря на наличие доказательств.

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