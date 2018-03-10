Путин рассказал, как относится к своим фотографиям без футболки

Президент России рассказал, как относится к фотографиям, на которых он изображен без футболки. Вопрос об этом Владимиру Путину задали в ходе интервью американскому телеканалу NBC.

"Я расслабляюсь", - ответил глава государства.

Он отметил, что у него есть множество снимков, сделанных в рабочей атмосфере, которые не вызывают интереса публики.

"Никто ими не интересуется", - подчеркнул Путин.

Он признался, что знает о существовании так называемых мемов со своим изображением.

"Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют", - заметил президент.

Ранее "РГ" подробно рассказала о главных темах интервью Путина NBC.