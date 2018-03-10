Путин заявил о невмешательстве России в американские выборы

Вечный вопрос, который уже много месяцев адресуют в Кремль иностранные журналисты: пресловутое "вмешательство" России в выборы в США. "У нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет глобальных СМИ, которые есть у вас. У нас есть только Russia Today", - заметил глава государства. На вопрос журналистки Мегин Келли, считает ли Путин, что "США вмешивались в российские выборы", он ответил: "Постоянно". "Но Россия при этом не вмешивалась в выборы США?" - продолжала Келли. "Нет. И не собиралась. Это даже невозможно сделать", - объяснил президент. "Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают! Россия не вмешивается в выборы в США. У нас есть принципы: никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других", - заключил он.

Россия не выдаст США тех, кого Вашингтон обвинил во вмешательстве в американские выборы. "Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и Соединенные Штаты", - подчеркнул глава государства. "Это во-первых. Во-вторых, я не вижу, что они совершили что-то противозаконное", - уточнил он. "Может быть, американцы заплатили им за эту работу, откуда вы знаете? Я не знаю. Возможно, эти лица, будучи в России, работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов в президенты США", - не исключил президент. "Кто-то действительно верит в то, что Россия, находящаяся на расстоянии тысячи миль, повлияла на исход выборов? Разве для вас самих это не звучит смешно? Это не наша цель - вмешиваться. Такой цели не было. Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели", - подчеркнул он.

"Мы не поощряем их и не отдаем приказы о вмешательстве. Кто-то мог использовать определенные инструменты в других странах, могли отправлять информацию из Франции, из Германии, из Азии, из России. Какое отношение это имеет к нам?" - удивился Путин. "Ну и что, если они русские? Русских 146 миллионов, и что?" - спросил он в ответ. Говоря об одном из граждан, обвиняемых властями США во вмешательстве в выборы, бизнесмене Евгении Пригожине, глава государства сказал, что знает его, но называть его его другом - передергивание фактов. Он не официальное лицо и не связан с президентом.

"Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю - открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного", - также заявил Путин. На вопрос о демонстрации военной силы в мире Путин ответил: "Не важно демонстрировать силу, важно проявлять ее. Сила - это не стучать кулаками и громко кричать".

Много вопросов касалось американского лидера Дональда Трампа. "Я никогда не был знаком с Трампом до его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру. Я даже не знал, что он был здесь, я понятия не имел, что он был в России. Я даже не разговаривал с ним по телефону, либо же иным образом", - заверил президент. "Я думаю, что Трамп не ко мне лично трепетно относится. Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить отношения сотрудничества с кем-то, то необходимо относиться к вашему нынешнему или потенциальному партнеру с уважением. Это, во-первых, чисто прагматичный подход, - объяснил Путин. - Во-вторых, даже несмотря на то, что он работает первый президентский срок, он быстро учится и хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями и оскорблениями - это путь в никуда". "Если вы обратили внимание, я всегда проявляю к моим коллегам, не только в США, но и в Европе, в Азии, неизменное уважение", - напомнил российский лидер.

На вопрос, считает ли он Трампа яркой личностью, Путин ответил: "Возможно". При этом он сказал, что не читает его твиттер и сам не пользуется этим сервисом: "У меня есть другие средства для выражения моей точки зрения и для осуществления их на практике. Дональд более современен". Тогда журналистка спросила, считает ли он его эффективным лидером. И президент ответил: "Это решает американский народ. У него явно есть качества лидера, потому что он берет на себя ответственность за принятие решений, нравятся ли эти решения кому-либо или нет. Тем не менее он их принимает".

"Взаимные обвинения и нападки - это путь в никуда. Не мы навесили на вас ярлык врага. Вы на парламентском уровне, на уровне Конгресса, приняли решение и включили Россию в список ваших врагов. Почему вы так поступили? Разве мы ввели санкции против США? США ввели санкции против нас", - также напомнил глава государства. "Мы готовы когда угодно обсудить любые вопросы, включая ракеты, киберпространство и контртерроризм", - заверил он. "Давайте спокойно сядем, поговорим и разберемся. Я считаю, что действующий президент хочет сделать это, но есть силы, которые не дают ему это сделать", - добавил Путин.

Применение химического оружия в Сирии - результат действий радикалов, террористов, которые совершают эти преступления, чтобы обвинить президента Башара Асада, считает президент. И уж тем более никакого отношения к этому не имеет Москва. "Мы знаем о планах повстанцев сделать так, чтобы выглядело, будто сирийская армия использует химическое оружие", - сказал он, напомнив, что такие попытки уже были не в столь отдаленном прошлом. Келли рассказала о фотографиях тел погибших от химоружия детей в Сирии. "Вы уверены, что эти тела стали результатом действий правительственных сил? Я считаю наоборот", - ответил Путин. "Необходимо тщательное расследование на месте со сбором доказательств. Ничего этого сделано не было", - сказал он. "Посмотрите, как вы брали Мосул - сравняли все с землей. А как Ракку брали? До сих пор тела под завалами и их никто не захоронил. Вам не хочется об этом вспоминать?" - спросил в свою очередь глава государства. "Что касается преступных действий, вернитесь в Ракку и, по крайней мере, похороните тела, которые все еще находятся под руинами и обломками в результате неизбирательного обстрела жилых кварталов и расследуйте это", - заключил он.

Президент также заверил, что у него нет планов менять Конституцию. Вопрос был о возможном изменении лимита сроков пребывания на посту главы государства. "Я никогда не менял Конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день", - заверил он. Глава государства готов сотрудничать с оппозицией - "чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной". "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает", - ответил он на вопрос о возможности помилования оппозиционера Алексея Навального.

На вопрос, как президент относится к своим фотографиям без футболки во время отпуска, Путин ответил так: "Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется. Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют".