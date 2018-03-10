Путин: Россия не поощряет вмешательство в выборы

Российская Федерация не поощряет вмешательство в выборы в других странах. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.

Главу государства спросили, поощряет ли РФ действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других государствах.

"Нет, - ответил Путин. - Мы не поощряем их и не отдаем приказы (о совершении таких действий)".

Президент напомнил, что лица, обвиняемые Соединенными Штатами во вмешательстве в американские выборы 2016 года, не были представителями правительства РФ. "Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?" - сказал Путин.

Слова президента РФ были даны в переводе на английский язык, передает ТАСС. Полностью интервью Путина будет показано в эфире NBC позднее в пятницу по местному времени.