Редактор New York Times: Порошенко на 30% президент и на 70% олигарх

Свою характеристику украинскому лидеру дал глава дипломатической редакции газеты New York Times Стивен Ирланджер. Американец выступил модератором сессии Брюссельского форума, посвященной отношениям с Украиной и Грузией.

"По моему мнению, президент - на 30% президент и на 70% олигарх", - заявил Ирланджер при обсуждении проблемы коррупции на Украине.

Как сообщает ТАСС, выступающего немедленно прервала участница дискуссии вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Президент какой страны?", - уточнила она. На что журналист ответил: "Украины". "Украина не коррумпирована", - парировала украинский вице-премьер.

В середине февраля Петр Порошенко признал серьезность проблемы. "Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться", - заявил украинский лидер в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil.