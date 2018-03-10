ГИБДД попросила московских водителей быть осторожнее

Столичным водителям следует быть осторожнее за рулем из-за начавшегося в столице снегопада. С соответствующем обращением выступила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

По данным Гидрометцентра РФ, днем в субботу в Москве выпадет до трех сантиметров снега. Интенсивность снегопада прогнозируется не самой высокой, однако видимость на дорогах ухудшится и условия движения в целом будут плохими.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам строго соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений, маневров и торможения. Пешеходам тоже стоит быть осторожнее - носить на одежде светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам.