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10.03.2018 14:54
Рубрика: Дороги

ГИБДД попросила московских водителей быть осторожнее

Текст: Александр Мелешенко

Столичным водителям следует быть осторожнее за рулем из-за начавшегося в столице снегопада. С соответствующем обращением выступила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Москвичам помогут добраться до закрытых станций метро

По данным Гидрометцентра РФ, днем в субботу в Москве выпадет до трех сантиметров снега. Интенсивность снегопада прогнозируется не самой высокой, однако видимость на дорогах ухудшится и условия движения в целом будут плохими.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам строго соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений, маневров и торможения. Пешеходам тоже стоит быть осторожнее - носить на одежде светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам.