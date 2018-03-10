На сутки закрылись две станции салатовой ветки метро

Сегодня закрыты две станции Люблинско-Дмитровской ветки столичного метрополитена "Фонвизинская" и "Бутырская". Закрытие необходимо для подключения трех новых станций: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Как сообщает пресс-служба московского метрополитена, работают бесплатные компенсационные автобусы под номером "КМ", они ходят между закрытыми станциями, а также от станции "Марьина роща" до станции "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской ветки.

Как ранее заявлял заммэра по строительству Марат Хуснуллин, открытие новых станций запланировано на середину марта.

По расчетам, три новые станции разгрузят станцию "Петровско-Разумовская" на 30 процентов: именно к этой станции на автобусах вынуждены добираться жители районов, в которых откроются "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Станции "Фонвизинская" и "Бутырская" заработают в обычном режиме 11 марта, в воскресенье.