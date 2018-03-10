Двое детей попали в реанимацию после взрыва газа в Краснодаре

В Краснодаре после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в реанимацию доставлены три человека, из них двое - дети. Общее число пострадавших, которые были госпитализированы, составило семь человек, сообщили в минздраве Краснодарского края.

- Бригады службы скорой медицинской помощи, городские и краевые врачи, психологи оказывают всю необходимую медицинскую и медико-психологическую помощь в полном объеме, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона. - В городские и краевые больницы госпитализированы семь человек, из них двое детей. В пункте временного размещения продолжает дежурить бригада скорой медпомощи и психологи.

По данным источников в больницах города, двое детей, которым исполнилось девять и 12 лет, находятся в реанимации Детской краевой клинической больнице. Еще один мужчина с тяжелыми травмами и обширными ожогами доставлен в Краевую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, по всей видимости его направят в ожоговый центр.

Как уже писала "РГ", сильный взрыв бытового газа разрушил два этажа жилой многоэтажки и лестничный пролет дома. ЧП произошло в пятиэтажном здании по улице Славянской, 75, сегодня утром. Дом на данный момент обесточен, отключены газ и электричество, из него эвакуированы 30 человек. По данным экстренных служб, пострадали три квартиры в многоэтажке, одну из них полностью разрушило.

После этого происшествия прокуратурой края назначена проверка по факту ЧП, региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.