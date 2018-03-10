"Локомотив-Кубань" победил в Испании и вышел в полуфинал Еврокубка

В ночь с пятницы на субботу во втором матче 1/4 финала баскетбольного Еврокубка "Локомотив-Кубань" в Испании обыграл клуб "Гран-Канария" со счетом 80:59 (15:15, 22:20, 12:9, 24:15) и вышел в полуфинал престижного турнира. Блестяще в этой встрече сыграл защитник краснодарцев и сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка.

В первом матче в минувший вторник в Краснодаре верх также одержали подобпечные главного тренера кубанцев Саши Обрадовича - 79:74. Таким образом, счет в этой серии плей-офф до двух побед стал 2:0.

Как рассказывала "РГ", в краснодарском матче "Локо" спасся лишь благодаря самоотверженной игре в защите в заключительной четверти и вдохновенным действиям защитника Дмитрия Кулагина. Испанцы лидировали в счете 38 с половиной минут, но в концовке фортуна оказалась на стороне россиян. Отметим, что это была уже 17-я подряд победа "Локомотив-Кубань" в Еврокубке.

На сей раз "Локо", похоже, решил не соревноваться в рискованные догонялки с соперником, и с первых минут стал защищаться очень жестко и собранно. Чем явно удивил хозяев, которые несколько минут вообще не могли набрать ни одного очка. А в начале второй четверти поле двух дальних попаданий Лэйси краснодарцы даже немного ушли в отрыв - 22:17, 14-я минута.

Однако испанцы (во многом усилиями своих мощных центровых Пасечника и Балвина) быстро организовали погоню, а "трешка" Радичевича и вовсе сделала счет ничейным - 25:25, 26-я минута.

При этом, заметим, судьи "наградили" баскетболистов гостей огромным количеством фолов (некоторые были весьма спорными), которые, не исключено, окажутся чрезвычайно важными на финише поединка.

В третьей четверти буквально висящее над площадкой напряжение явно сковывает игроков обих команд, которые устраивают парад промахов из выгоднейших для бросков ситуаций. Хотя в эти минуты оковы быстрее удается сбросить гостям (четыре раза подряд удачно атакует Дмитрий Кулагин), снова серьезно вырывающихся вперед - 49:35, 25-я минута. К этому времени защитник сборной России уже набрал 20 очков.

И тут игроки "Локо", решив, видимо, завершить разгром оппонента, раз за разом начинают выбрасывать "трешки" (причем крайне неудачно), чем позволяют "Гран-Канарии" организовать мини-погоню - 53:44, 30-я минута. В дебюте заключительной четверти Кулагин очередным дальним броском делает отрыв гостей и вовсе ощутимым - 59:44.

Однако испанцы сдаваться не собираются, особенно Пасечник, дважды подряд забивающий из-под щита, и уже соперник совсем близко - 61:52, 36-я минута. И все-таки кубанцы взяли в себя в руки (а испанцы, наоборот, разнервничались и стали постоянно ошибаться и каждый раз после этого вступать в дискуссию с арбитрами - судьм в результате даже пришлось удалить с площадки наставника хозяев Луиса Казимиро) и не упустили победу в этом важнейшем поединке - 80:59.

В полуфинале "Локомотив-Кубань" ждет соперник из четвертьфинальной пары, где сражаются "Зенит" и итальянский клуб "Реджио-Эмилия". Здесь также потребуется третий поединок: в первом сильнее оказались итальянцы (75:61), а в пятницу питерцы отыгрались на своей площадке (91:77). Правда, ключевую встречу 14 марта "Зениту" предстоит провести в гостях.

Как, кстати, и УНИКСу: в серии с германской "Баварией" казанцы после поражения в первой встрече (73:85) в пятницу выиграли на своей площадке (80:73), и теперь соперники на решающую встречу переезжают в Мюнхен.

Победитель этой пары встретится в 1/2 финала с турецкой "Дарушшафакой": в четвертьфинале стамбульский коллектив, возглавляемый Дэвидом Блаттом, дважды переиграл черногорскую "Будучность" - 57:54 и 78:71.

Напомним, обладатель Еврокубка получает путевку в Евролигу сезона 2018/2019.