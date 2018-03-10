Трамп: Китай продолжает быть полезным

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что "Китай продолжает быть полезным".

"Китайский лидер Си Цзиньпин и я подробно обсудили встречу с Ким Чен Ыном. Си сказал мне, что он ценит, что США работают на тем, чтобы решить проблему дипломатическим путем, а не прибегает к опасной альтернативе. Китай продолжает быть полезным", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. Однако американцы начинают выдвигать предварительные условия для переговоров. Как заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, президент США встретится с северокорейским лидером только после "конкретных действий" со стороны КНДР.

В МИД Северной Кореи подчеркнули, что страна готова начать переговоры с США, но без каких-либо предварительных условий со стороны Вашингтона.